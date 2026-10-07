Власти Кубани попросили правительство изменить ГОСТ для производства безалкогольного вина

Власти Краснодарского края предложили ввести экспериментальный правовой режим для производства безалкогольного вина и изменить действующий ГОСТ. По мнению краевых властей, нынешние нормативные требования не позволяют вывести разработанную в регионе технологию деалкоголизации на промышленный уровень. Об этом сообщает «Интерфакс».

С таким предложением выступил заместитель губернатора Кубани Александр Руппель на заседании подкомиссии по химической промышленности и биоэкономике, которое прошло в рамках форума «Биопром» в Геленджике под руководством главы Минпромторга Антона Алиханова.

По словам Руппеля, в Краснодарском крае уже разработали и запатентовали отечественную технологию производства деалкоголизированного вина. Для запуска серийного выпуска, по его оценке, есть необходимые оборудование и сырье, а спрос на продукцию растет. При этом действующие нормативные требования, считает замгубернатора, препятствуют полноценному выводу продукта на рынок.

«У нас уже есть технология, оборудование, сырье и растущий спрос. Но регулирование пока не позволяет полноценно вывести новый продукт на рынок. Поэтому предлагаем рассмотреть возможность введения экспериментального правового режима и внесения необходимых изменений в ГОСТ»,— сказал Руппель.

По его словам, Краснодарский край готов стать площадкой для промышленного производства такой продукции. Власти региона рассчитывают, что изменение нормативных требований позволит ускорить переход от разработки технологии к ее серийному применению.

Как отметил замминистра промышленности и торговли РФ Михаил Юрин, одной из ключевых задач утвержденной стратегии развития биоэкономики до 2036 года и на перспективу до 2050 года является перевод научных разработок в промышленное производство.

Краснодарский край занимает первое место в России по объему производства вина, на его долю приходится 42% общероссийского выпуска. В регионе винодельческой продукцией занимаются 52 организации и 58 крестьянских (фермерских) хозяйств.

По итогам прошлого года производство винодельческой продукции на Кубани выросло на 7,6%, до почти 25,2 млн дал. За последние десять лет доля продукции с защищенным географическим указанием в общем объеме производства увеличилась с 2 до 34%.

Рост выпуска продукции с ЗГУ в регионе связывают с созданием девяти географических зон, в границах которых разрешено производить винодельческую продукцию с защищенным географическим указанием.

Валерий Климов