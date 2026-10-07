Депутаты Госдумы от Ярославской области определились с комитетами

Депутаты от Ярославской области определились с работой в комитетах Госдумы IX созыва. Информация опубликована на сайте парламента.

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Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Госдума РФ

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Валентина Терешкова («Единая Россия») в новом созыве, как и в прошлом, вошла в комитет по международным делам и возглавила комиссию по вопросам депутатской этики.

Анатолий Лисицын (независимый кандидат) вошел в комитет по конституционному, гражданскому законодательству и судоустройству. В прошлом созыве он работал в комитете по государственному строительству и законодательству, причем был заместителем председателя.

Анатолий Грешневиков («Справедливая Россия») сохранил приверженность экологической повестке и вошел в комитет по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды. В предыдущем созыве он также работал в этом комитете, занимая должность зампреда. В этот же комитет вошел и его соперник по одномандатному округу, бывший мэр Ярославля Артем Молчанов («Единая Россия»).

Роман Лябихов (КПРФ) вошел в комитет по строительству и ЖКХ. В прошлом созыве он также работал в этом комитете и был первым заместителем его председателя.

Антон Голицын