Более 10 тысяч человек посетили Неделю промышленности в Ярославле

Более 10 тыс. человек посетили мероприятия Недели промышленности за первые два дня, сообщил Михаил Евраев в своем канале «Макс». В этом году программа в КЗЦ «Миллениум» продлится семь дней.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Евраев, «Макс» Фото: Михаил Евраев, «Макс»

Каждый день посвящен отдельной теме. 7 октября участники обсудили агропромышленный комплекс и туризм, в том числе промышленный и агроэкотуризм.

В мероприятиях участвуют около 80 предприятий и более 20 вузов и колледжей региона. Посетители могут познакомиться с электромобилем «Атом», пройти тест-драйв и попробовать VR-тренажер РЖД. На стенде «Р-Фарм» представлена информация о современных медицинских специальностях.

В рамках Недели промышленности предприятия региона посетили иностранные студенты из Мали, Туниса, Колумбии, Камеруна, Китая и других стран.

Виктория Самко