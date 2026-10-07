Агрокомплекс «Новая Земля» в Ростовской области продают за 101 млн рублей

В Ростовской области на повторные открытые торги выставлено имущество банкротящегося ООО «Новая Земля» — производителя овощей. Начальная цена 18 лотов составляет 101,7 млн рублей. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Аукцион назначен на 13 ноября 2026 года, организатором выступает ООО «МЭТС». В январе 2026 года в отношении компании в рамках дела введена процедура конкурсного производства. Торги проводит конкурсный управляющий Александр Леонтьев.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Новая земля» зарегистрировано в 2018 году в Ростове-на-Дону. Основной вид деятельности — выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей. Уставный капитал компании составляет 10 тысяч рублей. Учредитель Сергей Евтухов. За 2025 год прибыль компании составляет — 186,66 млн рублей, выручка — 742,15 млн рублей.

Ключевым является лот № 1 — имущественный комплекс по адресу: г. Константиновск, ул. Заводская, д. 7. В него входят 11 нежилых зданий общей площадью свыше 11,5 тыс. кв. м — от производственного корпуса площадью 6 717,6 кв. м до строений по 47,5 кв. м — а также право аренды земельного участка площадью 34,5 тыс. кв. м до 2060 года. Начальная цена лота — 92,97 млн рублей.

Второй по стоимости лот — ирригационная инфраструктура в Семикаракорском районе: полиэтиленовые водоводы, насосная и фильтростанция. Его оценили в 8,08 млн рублей.

Оставшиеся 16 лотов — технологическое оборудование для пищевого производства: линия сортировки овощей (452,7 тыс. рублей), машина сульфитации для вакуумной упаковки (677,7 тыс. рублей), линия сушки (752,4 тыс. рублей), шинковки, мясорубки, промышленные дозаторы, а также пять транспортёров инспекции по 271,8 тыс. рублей каждый.

Прием заявок на площадке www.m-ets.ru открыт с 8 октября 2026 года. Шаг аукциона — 5% от начальной цены, задаток — 10%. Итоги аукциона подведут в течение двух часов после завершения торгов. Победитель обязан подписать договор купли-продажи в течение пяти дней и оплатить лот в 30-дневный срок.

Тат Гаспарян