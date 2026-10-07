Над Пензенской областью ночью сбили три беспилотника
Ночью над Пензой и областью силы ПВО уничтожили три вражеских беспилотника. Пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Олег Мельниченко в своих соцсетях.
Мобильные огневые группы уничтожили три беспилотника над Пензенской областью
Фото: ИА «Общественное мнение»
Один БПЛА мобильные огневые группы уничтожили на границе с Пензой, еще два — на территории областного района. «Благодарю наших военнослужащих, оберегающих покой мирных граждан», — добавил глава региона.
Режим беспилотной опасности был введен на территории Пензенской области накануне в 23:15. В 23:48 ввели план «Ковер». Отбой угроз прозвучал в 08:04 сегодня, 7 октября.