Над Пензенской областью ночью сбили три беспилотника

Ночью над Пензой и областью силы ПВО уничтожили три вражеских беспилотника. Пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Олег Мельниченко в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мобильные огневые группы уничтожили три беспилотника над Пензенской областью

Фото: ИА «Общественное мнение» Мобильные огневые группы уничтожили три беспилотника над Пензенской областью

Фото: ИА «Общественное мнение»

Один БПЛА мобильные огневые группы уничтожили на границе с Пензой, еще два — на территории областного района. «Благодарю наших военнослужащих, оберегающих покой мирных граждан», — добавил глава региона.

Режим беспилотной опасности был введен на территории Пензенской области накануне в 23:15. В 23:48 ввели план «Ковер». Отбой угроз прозвучал в 08:04 сегодня, 7 октября.

Марина Окорокова