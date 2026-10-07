В Ярославской области 7 октября ожидаются порывы ветра до 17 м/с

В Ярославской области и Ярославле 7 октября ожидается усиление западного ветра. С 06:00 до 21:00 порывы местами могут достигать 12–17 м/с, сообщает ГУ МЧС России по Ярославской области со ссылкой на данные Ярославского ЦГМС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

По данным ведомства, сильный ветер может привести к повреждению линий электропередачи и связи, нарушениям в работе коммунальных систем и транспорта, обрушению аварийных крыш, рекламных конструкций и деревьев, а также к росту травматизма.

МЧС рекомендует убрать с балконов и дворов хозяйственные вещи, автомобили парковать вдали от деревьев и слабо закрепленных конструкций, а во время нахождения на улице избегать шатких строений, деревьев, мостов, эстакад и линий электропередачи.

При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо звонить по единому номеру экстренных служб 112.

Антон Голицын