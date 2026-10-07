Над Крымом и другими регионами РФ за ночь сбили 311 БПЛА

Над территориями Республики Крым и других регионов России в течение прошедшей ночи ликвидировали 311 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает Минобороны РФ.

Беспилотники самолетного типа перехватили и уничтожили дежурные силы ПВО. Дроны сбили над Белгородской, Брянской, Курской, Тульской, Орловской, Липецкой, Воронежской, Смоленской, Тамбовской, Калужской, Саратовской, Самарской, Пензенской, Ростовской, Волгоградской областями, Пермским краем, Республикой Крым, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

Алина Зорина