23 члена экипажа «Афрамакс Рио» после атаки доставили на берег
Экипаж танкера «Афрамакс Рио» в составе 23 человек доставили на берег после атаки судна безэкипажными катерами в Черном море. Все члены экипажа являются гражданами Индии. Об этом сообщили ТАСС в Министерстве транспорта России.
В Минтрансе уточнили, что экипаж судна спасен и доставлен на берег. По предварительной информации, пострадавших среди 23 членов экипажа нет.
Танкер «Афрамакс Рио» следовал под флагом Либерии и перевозил груз нефти. Судно подверглось атаке безэкипажными катерами у побережья Черного моря.
После атаки в акватории происходит открытое горение нефти. Приступить к тушению, по информации Минтранса, можно будет после снижения интенсивности горения.
В министерстве сообщили, что имеющихся сил и средств достаточно для ликвидации последствий произошедшего.
На данный момент все 23 члена экипажа «Афрамакс Рио» находятся на берегу. По предварительной информации, в результате произошедшего никто из них не пострадал.