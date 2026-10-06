23 члена экипажа «Афрамакс Рио» после атаки доставили на берег

Экипаж танкера «Афрамакс Рио» в составе 23 человек доставили на берег после атаки судна безэкипажными катерами в Черном море. Все члены экипажа являются гражданами Индии. Об этом сообщили ТАСС в Министерстве транспорта России.

В Минтрансе уточнили, что экипаж судна спасен и доставлен на берег. По предварительной информации, пострадавших среди 23 членов экипажа нет.

Танкер «Афрамакс Рио» следовал под флагом Либерии и перевозил груз нефти. Судно подверглось атаке безэкипажными катерами у побережья Черного моря.

После атаки в акватории происходит открытое горение нефти. Приступить к тушению, по информации Минтранса, можно будет после снижения интенсивности горения.

В министерстве сообщили, что имеющихся сил и средств достаточно для ликвидации последствий произошедшего.

На данный момент все 23 члена экипажа «Афрамакс Рио» находятся на берегу. По предварительной информации, в результате произошедшего никто из них не пострадал.

Мария Удовик