Фирма гибнет за металл

АО «СМК» («Стройметалконструкция») выставило на торги за 1,8 млрд рублей действующую площадку по производству металлоконструкций (бывший Красногвардейский механический завод) в промзоне Ржевка. Как выяснил «Ъ Северо-Запад», решение о продаже было принято собственником из-за отсутствия полноценной загруженности производственных мощностей. По мнению экспертов, в текущих реалиях спрос на актив может появиться при цене не выше 1,2 млрд рублей, а потенциальными покупателями могут стать производители металлоконструкций, а также инвесторы в индустриальные парки и производственно-складскую аренду.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Промышленный комплекс в Санкт-Петербурге на Камышинской, 15. Готовый производственный актив в промзоне «Ржевка»

Фото: АО «Российский аукционный дом» Промышленный комплекс в Санкт-Петербурге на Камышинской, 15. Готовый производственный актив в промзоне «Ржевка»

Фото: АО «Российский аукционный дом»

Выставленный на продажу завод уже несколько лет терпит убытки из-за сложной ситуации на рынке. Изначально торги по продаже комплекса за 1,8 млрд рублей через площадку Российского аукционного дома (РАД) должны были состоятся 25 сентября 2026 года, но были перенесены на 29 октября, следует из документации на сайте РАД.

В лот вошли действующие производственные мощности площадью более 35 тыс. кв. м, которые объединены в 17 капитальных объектов: от цехов и складов до административно-бытового корпуса и столовой. Также кроме зданий и сооружений в собственности компании находится четыре земельных участка общей площадью 70 481 кв. м.

Заявленная максимальная мощность производства — до 2 тыс. тонн металлоконструкций любой сложности в месяц. В настоящее время на площадке производят и поставляют конструкции пролетных строений стальных мостов, строительные конструкции и др.

Среди заказчиков продукции на сайте СМК значатся АО «Монолитное строительное управление» (МСУ-1), ЗАО «Пилон», АО «Стройтрансгаз», ЗАО «АБЗ-Дорстрой», ООО «Балтмостстрой» и другие. Среди крупных объектов, где использовались металлоконструкции компании, указаны Дворцовый и Биржевой мосты, Большой Обуховский (вантовый) мост, мостовые переходы через реку Волхов и Свирь, Московско-Дунайская развязка, Западный скоростной диаметр, развязки на Пулковском шоссе и Пискаревском проспекте.

АО «СМК» принадлежит башкирской компании «Стройблоктехнология» (ООО «СБТ»), которая приобрела 100% в уставном капитале этой фирмы в феврале 2024 года. В январе того же года фирма сменила место нахождения с Уфы на Петербург. Владельцем компании является Юния Бабилюк, гендиректором — Павел Баженов. Оба в прошлом владели бизнесом в Петербурге и Ленобласти. В портфеле у СБТ более 90 госзаказов на общую сумму более 30 млрд рублей. В основном это капитальный ремонт и строительство участков крупных федеральных трасс.

При этом завод АО «СМК» уже несколько лет подряд не приносит чистой прибыли. Судя по финотчетности, в 2025 году организация получила убыток 139 млн рублей. Причиной в отчете называют сложную ситуацию на рынке: ограничения в количестве заказов, а также цену продукции, снижаемую покупателями до уровня демпинговых цен.

При необходимой точке безубыточности в 1,2 тыс. тонн готовой продукции в месяц предприятие в 2025 году выпускало ежемесячно около 400 тонн металлоконструкций. Также на уменьшение выпуска повлияло отсутствие в необходимом количестве квалифицированных рабочих, умеющих обрабатывать высокопрочную мостовую сталь, уточняется в бухгалтерской документации.

Как пояснили «Ъ Северо-Запад» в ООО «СБТ», сейчас ситуация среди предприятий дорожно-мостового комплекса Петербурга сложилась критическая. Все заказы металлоконструкций для нужд региона в рамках текущих крупных проектов дорожного строительства размещены на предприятиях федеральных компаний из других регионов. Металлоконструкции для строительства Широтной магистрали скоростного движения и Большого Смоленского моста будут изготовлены по заказу генподрядчиков ГК «Бамтоннельстрой-Мост» и ГК «Нацпроектстрой» на предприятиях АО «Курганстальмост» (г. Курган), АО «Воронежстальмост» (г. Воронеж) и АО «Борисовский завод мостовых металлоконструкций» (г. Белгород). Данные объемы необходимых собственному региону металлоконструкций могли бы полностью загрузить производственные мощности АО «СМК» на длительный период, так как предприятие находится в хорошем работоспособном состоянии и может выпускать до 24 тыс. тонн металлоконструкций в год.

Для решения данных задач летом этого года были направлены обращения к губернатору Петербурга Александру Беглову и председателю городского комитета по промышленности Александру Ситову, но, к сожалению, ситуацию это никак не изменило, уточнили в компании.

Отсутствие полноценной загруженности производственных мощностей достигло критической точки, в связи с чем собственниками предприятия было принято решение о его продаже.

По мнению гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, в текущих реалиях спрос на актив может появиться при цене не выше 1,2 млрд рублей. Потенциальными покупателями могли бы быть производители металлоконструкций, а также компании из сфер металлообработки, машиностроения, изготовления крупногабаритного оборудования, так как для них покупка может быть способом расширить мощности.

Также покупателями могут быть инвесторы в индустриальные парки и производственно-складскую аренду, но для этого покупателя принципиальны расходы на разделение комплекса на самостоятельные блоки, реконструкцию, инженерное обеспечение арендаторов и заполнение площадей. Эти затраты будут ограничивать приемлемую цену приобретения, говорит эксперт.

Руководитель департамента финансового и управленческого консалтинга ИПП Евгений Гуляев считает, что по профилю бизнеса такую площадку могли бы оценивать «Северсталь Стальные Решения» или структуры «Нацпроектстроя»: для них как раз возможна интеграция производства в собственную систему заказов. Если реализовывать альтернативный сценарий, приобретение под промышленный парк, то здесь можно назвать операторов вроде «Холдинг 78» и «ВТБ Девелопмент». Это примеры компаний с подходящей бизнес-моделью. Их реальный интерес будет зависеть от состава оборудования, затрат на модернизацию и доходности, которую площадка сможет обеспечить при заявленной цене.

Шанс продать с первых торгов есть, однако эксперт оценивает его сдержанно. Отраслевой спад, стоимость финансирования и крупный размер лота сужают круг покупателей. При этом документация допускает заключение договора с единственным участником по стартовой цене. Поэтому результат скорее зависит от появления одного покупателя с просчитанным сценарием окупаемости, чем от широкого аукционного спроса. Сам перенос даты еще не значит, что интерес к площадке отсутствует, отмечает господин Гуляев.

Владимир Колодчук