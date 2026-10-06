В порту Петербурга уничтожили 20 тонн размороженных креветок из Индии

В порту Санкт-Петербурга при ветеринарном контроле выявили около 20 тонн размороженных креветок из Индии. Вся партия была уничтожена под контролем инспекторов Россельхознадзора, сообщили 6 октября в Северо-Западном межрегиональном управлении ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Россельхознадзор отправил на уничтожение 20 тонн индийских креветок

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Россельхознадзор отправил на уничтожение 20 тонн индийских креветок

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Креветки ваннамей поступили в адрес петербургской компании. При проверке инспекторы обнаружили деформированные коробки, а при выборочном вскрытии упаковок — размороженную продукцию, находившуюся в мутной жидкости.

Данные термотрекера показали, что с 20 августа температура внутри контейнера составляла от +0,8 до +4,9 градуса. При этом, согласно требованиям производителя, перевозить креветки необходимо было при температуре не выше –18 градусов.

В результате всю партию массой около 20 тонн отправили на уничтожение. Продукцию сожгли под надзором специалистов Россельхознадзора.

Матвей Николаев