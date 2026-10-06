Ярославца осудили за подготовку теракта в учебном заведении

2-й Западный окружной военный суд приговорил 19-летнего жителя Ярославской области к шести годам лишения свободы за подготовку террористического акта в учебном заведении, где он ранее учился, сообщили в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Суд установил, что молодой человек решил совершить теракт с использованием самодельного взрывного устройства и других действий в помещении учебного заведения. По версии суда, он осознавал, что его действия создают угрозу гибели людей, значительного ущерба и наступления иных тяжких последствий.

Подсудимый признал вину и раскаялся. Суд признал его виновным в приготовлении к террористическому акту (ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 205 УК РФ) и назначил шесть лет лишения свободы. Первые два года осужденный проведет в тюрьме, оставшиеся четыре — в исправительной колонии строгого режима. После освобождения ему назначен год ограничения свободы.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Виктория Самко