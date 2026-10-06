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В Петербурге ограничили вход на станцию метро «Горный институт» из-за пассажиропотока

В Санкт-Петербурге вечером 6 октября ограничили вход в вестибюль станции метро «Горный институт». Причиной стал увеличившийся пассажиропоток, сообщили в пресс-службе петербургского метрополитена.

В Петербурге вечером 6 октября ограничили вход на станцию «Горный институт»

В Петербурге вечером 6 октября ограничили вход на станцию «Горный институт»

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В Петербурге вечером 6 октября ограничили вход на станцию «Горный институт»

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

«Вход в вестибюль станции "Горный институт" ограничен в связи с увеличением пассажиропотока»,— говорится в сообщении подземки.

О продолжительности ограничений не сообщается. Ранее в тот же день станцию уже закрывали на вход — с 08:48 до 09:05. Тогда причиной также стал высокий пассажиропоток.

Вечером 5 октября вход на станцию также временно ограничивали. Тогда ограничение действовало около часа.

Матвей Николаев

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