Новостройки в Ярославле подорожали на 4% за третий квартал

Средняя стоимость 1 кв. м на первичном рынке Ярославля за третий квартал выросла на 4%, до 127,8 тыс. руб., следует из исследования федерального портала «Мир квартир». По темпам роста цен город занял 55-е место среди 70 исследованных городов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Средняя стоимость квартиры в новостройке Ярославля за июль—сентябрь увеличилась на 2,4%, до 6,98 млн руб. В среднем по 70 городам цена квадратного метра выросла на 4,2%, до 166,9 тыс. руб., а средняя стоимость квартиры — на 3,5%, до 8,64 млн руб.

Наиболее заметно стоимость «квадрата» выросла в Сочи — на 14,2%, до 483,7 тыс. руб., Кирове — на 12,7%, до 153,4 тыс. руб., и Махачкале — на 12,3%, до 81,2 тыс. руб. Снижение цен зафиксировано в девяти городах, в том числе в Симферополе — на 0,2%, Самаре — на 2,1% и Череповце — на 3,8%.

«Спрос на новостройки продолжает оставаться невысоким, за квартал предложение объектов в нашей базе увеличилось на 23%. Надеяться на улучшение кредитных программ ни застройщикам, ни покупателям пока не приходится — изменения ситуации не видно на горизонте. Тем не менее цены продолжают ползучий рост: девелоперским компаниям приходится идти на эти меры, чтобы компенсировать рост стоимости стройматериалов и работ, а также обслуживание дорогих кредитов»,— сообщил генеральный директор «Мир квартир» Павел Луценко.

Виктория Самко