В Рыбинске инспекторы ДПС открыли огонь по автомобилю нетрезвого водителя

В Рыбинске сотрудники ДПС открыли огонь по автомобилю ВАЗ-2114, водитель которого отказался остановиться и пытался скрыться. Как сообщили в Госавтоинспекции, инцидент произошел 3 октября в районе дома №46 на проспекте Батова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ярославской области Фото: Госавтоинспекция Ярославской области

Водитель игнорировал требования инспекторов об остановке, создавал аварийные ситуации и нарушал ПДД. Во время преследования полицейские несколько раз предупредили его по громкоговорителю, после чего применили табельное оружие. Были произведены предупредительные выстрелы и выстрелы по колесам автомобиля, после чего его удалось остановить.

За рулем находился местный житель 2002 года рождения в состоянии опьянения. В отношении него составлены административные материалы по семи статьям КоАП РФ, в том числе за управление автомобилем в состоянии опьянения, невыполнение требования об остановке и неповиновение законному требованию сотрудника полиции.

Автомобиль помещен на специализированную стоянку. В результате применения оружия никто не пострадал.

Антон Голицын