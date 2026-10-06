Миллион мальков сазана и белого амура выпустила в Цимлянское водохранилище Ростовская АЭС

За 11 лет Ростовская АЭС заселила в донские водоёмы 81 миллион рыб-мелиораторов. Атомная станция делает это каждый год, чтобы сохранять баланс в донской экосистеме - чистую воду и устойчивую популяцию рыбы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено управлением информации и общественных связей Ростовской АЭС Фото: предоставлено управлением информации и общественных связей Ростовской АЭС

Очередная партия молоди рыбы ценных пород выпущена в Цимлянское водохранилище. Ростовская АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом») провела плановое зарыбление в рамках ежегодной экологической программы.

Цимлянское водохранилище и река Дон – основные источники водоснабжения городов и сельских районов востока Ростовской области - издавна славились рыбным изобилием. Но из-за развития судоходства и промышленности, а также промыслового рыболовства численность и разнообразие биоресурсов рукотворного моря сократились. Дополнительный урон водоемам наносит избыточное зарастание - летом, когда температура воздуха достигает 40 градусов, водная растительность разрастается, кислорода в воде становится меньше, и рыба гибнет от заморов. Именно поэтому Цимлянское водохранилище и Дон заселяют рыбами-мелиораторами — сазанами и белыми амурами, ценными промысловыми породами, которые одновременно и восполняют биоресурсы водоема, и сдерживают его зарастание.

В этом году в водоём выпущен один миллион мальков. Посадочный материал атомщикам предоставил Цимлянский завод по разведению частиковых рыб, входящий в Азово-Донской филиал ФГБУ «Главрыбвод». Контроль за выпуском осуществляли специалисты Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства.

Перед выпуском молодь прошла контрольное взвешивание. Средний вес мальков сазана составил 8–10 граммов, белого амура — 25 граммов, что соответствует нормам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено управлением информации и общественных связей Ростовской АЭС Фото: предоставлено управлением информации и общественных связей Ростовской АЭС

«Зарыбление для нас — это не кампания по достижению рекордных цифр, а ежедневная работа по поддержанию экологического баланса. Мы рассчитываем объёмы выпуска молоди так, чтобы популяция рыб-мелиораторов росла естественным образом, а вода в Цимлянском водохранилище, в том числе и в водоёме-охладителе станции, оставалась чистой и пригодной для жизни. Чистая вода — это и экология, и надёжность работы атомной станции», — подчеркнула начальник отдела охраны окружающей среды Ростовской АЭС Ольга Горская.

Осенний выпуск — самый эффективный. Как пояснили специалисты, в это время года вода уже достигла оптимальной температуры, гидрохимический режим стабилен, кормовая база достаточна.

«Молодь окрепла в прудах и готова к самостоятельной жизни. Мы рассчитываем, что через два года сазан начнёт давать потомство, и популяция будет воспроизводиться сама», — отметила директор Цимлянского завода по разведению частиковых рыб Светлана Киевская.

С 2015 года Ростовская АЭС участвует в восстановлении рыбных ресурсов региона. За это время в Дон и Цимлянское водохранилище выпущено более 80 миллионов мальков стерляди, сазана, леща, белого амура и толстолобика. Сбережение экосистемы и водохозяйственного комплекса Цимлянского водохранилища и реки Дон входит в национальный проект «Экологическое благополучие».

Станция расположена на берегу Цимлянского водохранилища, которое наполняется водами Дона. Эти два водоёма — основные источники водоснабжения всего донского региона, и атомная станция несёт ответственность за экологию края. Помимо Цимлянского водохранилища, предприятие зарыбляет и собственный водоём-охладитель. С 2002 года это позволило снизить растительную нагрузку в десять раз, а уровень зарастания стабильно держится в пределах 10%. В техническом водоёме обитают белый толстолобик, карп, белый амур и русский осётр — каждый из них борется с разными видами биопомех, обеспечивая надёжную работу систем технического водоснабжения станции.

Как отмечал генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв, «забота об экологии стала для нас частью мировоззрения». Ростовская АЭС следует этому принципу не только в производственной деятельности, но и в работе по восстановлению биоресурсов Дона.