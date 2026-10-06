На станции «Бухарестская» ребенок травмировал руку на эскалаторе

В Санкт-Петербурге ребенок получил травму руки во время поездки на эскалаторе станции метро «Бухарестская». Пострадавшего госпитализировали в клинику Педиатрического университета, сообщили 6 октября в пресс-службе вуза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Петербурге ребенок получил травму руки на эскалаторе станции «Бухарестская»

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ В Петербурге ребенок получил травму руки на эскалаторе станции «Бухарестская»

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Инцидент произошел накануне вечером. Правая кисть мальчика попала в движущийся механизм эскалатора. На скорой помощи его доставили в приемное отделение клиники.

Врачи диагностировали у ребенка открытый перелом части безымянного пальца и рваные раны безымянного и среднего пальцев. Раны медики ушили.

Как рассказал детский хирург Педиатрического университета Михаил Азаров, сейчас врачи следят за заживлением ран и стараются не допустить инфицирования. Мальчик останется под медицинским наблюдением.

«Мы сделали все для того, чтобы в будущем он мог полноценно жить и пользоваться кистью»,— отметил Михаил Азаров.

Матвей Николаев