«ВСМПО-Ависма» открыла в филиале УрФУ учебный металлургический цех

В филиале Уральского федерального университета (УрФУ) в Верхней Салде (Свердловская область) 6 октября торжественно запустили новую лабораторию обработки металлов давлением — учебный цех для будущих металлургов открыла корпорация «ВСМПО-Ависма», сообщили в пресс-службе компании.

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Филиал площадью более 2 тыс. кв. м оборудовали в рамках партнерского соглашения корпорации и университета — под конкретные производственные задачи «ВСМПО-Ависма». Во время капитального ремонта в здании усилили несущие конструкции и смонтировали новые сети электроснабжения и вентиляции, установили новую противопожарную сигнализацию. Главным приобретением вуза стала лаборатория обработки металлов давлением с действующей нагревательной печью и прокатным станом, при этом лаборатории материаловедения и гидравлики также были обновлены. Кроме того, для филиала закупили мебель, компьютерное оборудование, интерактивные доски и стеллажи для экспонатов. В обновленном здании также появятся музейно-выставочная зона и коворкинг для научной работы.

На открытии производство запустили ректор УрФУ Илья Обабков, генеральный директор корпорации «ВСМПО-Ависма» Дмитрий Трифонов и директор Верхнесалдинского филиала УрФУ Мария Савельева. Первую заготовку на новом стане прокатал господин Трифонов. «Я начинал на ВСМПО прокатчиком, так что сегодня взялся за первую заготовку не ради красивого кадра: руки помнят. Разница только в том, что мне для первого опыта проката металла нужно было прийти в цех, а нынешнему студенту достаточно спуститься в лабораторию»,— отметил он.

В 2026-2027 учебном году в филиале будут учиться 270 студентов по направлениям «Металлургия» (с углубленным изучением технологий титана), «Технологические машины и оборудование» и «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств». Еще две программы, «Электроэнергетика и электротехника» и «Автоматизация технологических процессов и производств», проходят лицензирование. В филиале студенты смогут на практике освоить технологию проката металла и к окончанию вуза получить необходимые навыки для работы на предприятии.

За период 2025-2026 годов «ВСМПО-Ависма» инвестировала в высшее образование в Верхней Салде более 73 млн руб. Порядка 14 млн руб. ежегодно направляется на обеспечение образовательного процесса.

Ирина Пичурина