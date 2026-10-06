В Мурманской области выбрали подрядчика для второго этапа реконструкции аэропорта

Пермская компания «Техдоргрупп» стала подрядчиком второго этапа реконструкции аэропортового комплекса Мурманска. Стоимость работ составит 5,19 млрд рублей, следует из данных госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Второй этап реконструкции аэропорта Мурманска завершат к концу 2028 года

Фото: Алексей Назаров / Коммерсантъ Второй этап реконструкции аэропорта Мурманска завершат к концу 2028 года

Фото: Алексей Назаров / Коммерсантъ

«Техдоргрупп» предложила выполнить работы практически по начальной цене контракта — 5,195 млрд рублей. По условиям договора завершить реконструкцию необходимо до 22 декабря 2028 года.

Проект предусматривает расширение северного перрона, где смогут одновременно размещаться пять воздушных судов. Кроме того, планируется построить новую аварийно-спасательную станцию и патрульную дорогу к ней, проложить инженерные коммуникации и установить трансформаторные подстанции.

Это уже вторая попытка найти подрядчика для выполнения работ в рамках данного этапа. Весной победителем аналогичного конкурса также стала «Техдоргрупп», однако результаты закупки были отменены после решения УФАС. Антимонопольная служба выявила несоответствия между проектом контракта и извещением о закупке.

Ранее реконструкцию аэропортового комплекса планировали провести по контракту с АО «Промстройсервис», заключенному в 2022 году. Его стоимость составляла 4,1 млрд рублей, а завершить работы предполагалось к концу 2024 года. Однако готовность объекта к этому сроку не превысила 5%. В феврале 2025 года контракт с подрядчиком расторгли.

Матвей Николаев