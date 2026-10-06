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В Петербурге начались общественные обсуждения проектов первых участков Кольцевой линии метро

В Санкт-Петербурге 6 октября начались общественные обсуждения проектов планировки и межевания территории для двух первых участков Кольцевой линии метро. Они продлятся до 3 ноября, сообщили в пресс-службе правительства города.

Петербуржцы смогут обсудить проекты двух первых участков Кольцевой линии метро

Петербуржцы смогут обсудить проекты двух первых участков Кольцевой линии метро

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Петербуржцы смогут обсудить проекты двух первых участков Кольцевой линии метро

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

На обсуждение вынесли проекты участков от станции «Площадь Калинина» до станции «Ладожская-2» и от станции «Лесная-2» до станции «Площадь Калинина».

Экспозиция проектов будет доступна на сайте комитета по градостроительству и архитектуре с 14 по 23 октября. Жители Петербурга смогут ознакомиться с документацией и оставить свои предложения.

Ранее был утвержден проект планировки с проектом межевания территории для размещения электродепо «Ладожское» — одного из ключевых объектов будущей Кольцевой линии.

Матвей Николаев

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