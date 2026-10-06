Воронежские власти создадут ресурсный центр для подготовки управленцев

Новое бюджетное учреждение будет создано в Воронежской области — «Воронежский региональный ресурсный центр». Оно будет заниматься подготовкой управленческих кадров для организаций народного хозяйства, а также создавать и развивать инновационную деятельность в регионе. Это следует из опубликованного постановления облправительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание правительства Воронежской области

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Здание правительства Воронежской области

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Учредителем ресурсного центра будет министерство экономического развития Воронежской области, которое возглавляет Людмила Запорожцева. Ей поручено разработать и утвердить устав учреждения, заключить трудовой договор с его руководителем и назначить членов наблюдательного совета. На это отводится порядка двух месяцев.

Министру имущественных и земельных отношений региона Ольге Провоторовой поручено согласовать устав и трудовой договор, а также закрепить за центром имущество на праве оперативного управления. Движимые активы включают 60 позиций офисной мебели и техники.

Алина Морозова