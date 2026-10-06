Воронежские власти создадут ресурсный центр для подготовки управленцев
Новое бюджетное учреждение будет создано в Воронежской области — «Воронежский региональный ресурсный центр». Оно будет заниматься подготовкой управленческих кадров для организаций народного хозяйства, а также создавать и развивать инновационную деятельность в регионе. Это следует из опубликованного постановления облправительства.
Здание правительства Воронежской области
Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ
Учредителем ресурсного центра будет министерство экономического развития Воронежской области, которое возглавляет Людмила Запорожцева. Ей поручено разработать и утвердить устав учреждения, заключить трудовой договор с его руководителем и назначить членов наблюдательного совета. На это отводится порядка двух месяцев.
Министру имущественных и земельных отношений региона Ольге Провоторовой поручено согласовать устав и трудовой договор, а также закрепить за центром имущество на праве оперативного управления. Движимые активы включают 60 позиций офисной мебели и техники.