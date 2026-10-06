В Петербурге у 52% обследованных выявили повышенный уровень общего холестерина

В Санкт-Петербурге у 52% участников профилактического обследования выявили повышенный уровень общего холестерина, еще у 43% — повышенный показатель «плохого» холестерина. Очень высокий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний со смертельным исходом зафиксировали у 5% обследованных. Такие результаты получили по итогам проекта «Видимо-невидимо», сообщает «Деловой Петербург».

Всего обследование прошли 442 человека, в том числе 83 мужчины и 359 женщин. Повышенное артериальное давление зарегистрировали у 42% участников. Проект проходил с 29 сентября по 2 октября на площадке «Территория здоровья» в ТРЦ «Заневский каскад» при поддержке региональной общественной организации «Врачи Санкт-Петербурга» и СПб ГКУЗ «Городской центр общественного здоровья и медицинской профилактики».

Как рассказал главный врач СПб ГАУЗ «Городская поликлиника № 40» Дмитрий Ченцов, проведение профилактических обследований за пределами медицинских учреждений позволяет привлечь людей, которые обычно откладывают визит к врачу.

«Такое нестандартное расположение площадки помогает избавиться нам от оправданий пациента, что ему не хватает времени на заботу о себе. Человек приходит за покупками и в режиме "здесь и сейчас" он может узнать о своем здоровье достаточно много, получить консультацию и, если это требуется, пойти на дальнейшее обследование»,— рассказал Дмитрий Ченцов.

Участникам экспресс-методом определяли уровень общего холестерина, липопротеинов низкой и высокой плотности и триглицеридов, измеряли артериальное давление и консультировали по факторам риска. В рамках акции также проводилась оценка состояния сердечно-сосудистой системы.

Гипертензия и курение чаще встречались среди мужчин. Очень высокий риск сердечно-сосудистых осложнений также преимущественно выявляли у мужчин.

Самый высокий показатель общего холестерина — 9,08 ммоль/л при норме менее 5,1 ммоль/л — обнаружили у 68-летней женщины. Среди мужчин максимальный показатель зафиксировали у 59-летнего курящего участника.

Матвей Николаев