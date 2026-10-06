АОТ назвала лидеров рейтинга «ТОП-100 российских здравниц»

Ассоциация оздоровительного туризма и корпоративного здоровья подвела итоги XI ежегодного рейтинга инвестиционной привлекательности «ТОП-100 российских здравниц» за 2025 год. Первое место в общем зачете заняла межрегиональная сеть «РЖД-Здоровье», второе — санаторий «Заполярье» из Краснодарского края, третье — «Янган-Тау» из Башкортостана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой Azimut Hotels Фото: предоставлено пресс-службой Azimut Hotels

В рейтинг вошли санаторно-курортные организации из 31 региона. При его составлении учитывались данные анкет участников и ключевые экономические и финансовые показатели их деятельности. Методика предусматривает три блока оценки: масштаб бизнеса с весом 50%, эффективность бизнеса — 35% и инвестиционный потенциал — 15%. В первый блок входят выручка от продаж, коечная мощность и средняя выручка на одного гостя в день; во второй — производительность труда, загрузка номерного фонда и выручка на врачебную ставку; в третий — рентабельность EBIT, динамика выручки и отношение долга к выручке. В первую десятку также вошли санаторий «Русь» в Ставропольском крае, «Курорт Белокуриха», природный курорт «Сибирь», курорт «Мрия», санаторий «Солнечный», санаторий «Россия» и «Адлеркурорт». «РЖД-Здоровье» заняло первое место не только в интегральном рейтинге, но и в отдельном рейтинге по масштабу бизнеса.

По сравнению с прошлым годом состав верхней части списка частично изменился. «Янган-Тау» поднялся с четвертого на третье место, а «Русь» переместилась с третьей позиции на четвертую. «Курорт Белокуриха» сохранил пятое место, природный курорт «Сибирь» поднялся с восьмой позиции на шестую, а «Мрия» заняла седьмое место.

В целом по отрасли в 2025 году доходы санаторно-курортных организаций выросли на 12%, до 288,8 млрд руб. При этом число размещенных лиц сократилось на 2%, до 7,2 млн человек, количество ночевок — на 3%, до 77,6 млн. Средняя стоимость пребывания за день увеличилась на 16%, до 3,72 тыс. руб., а средняя загрузка мест снизилась с 49% до 47,4%. Наиболее широко в рейтинге представлены Ставропольский и Краснодарский края — 18 и 15 здравниц соответственно. Совокупная выручка санаториев Ставропольского края по итогам 2025 года составила 18,5 млрд руб., Краснодарского края — 21,5 млрд руб. против 13,5 млрд и 18,1 млрд руб. годом ранее.

Сеть «РЖД-Здоровье», входящая в AZIMUT Hotels, стала первым участником рейтинга четвертый год подряд. В отдельном субрейтинге масштаба бизнеса она также заняла первое место.

За последние четыре года компания инвестировала более 1,5 млрд руб. в шесть санаторных объектов. В 2025 году завершено обновление санатория AZIMUT Здоровье «Ивушка» в Сочи. В санатории AZIMUT Здоровье «Аквамарин» в Анапе достроены 23 номера, в Нальчике построен дополнительный корпус санатория «Долина Нарзанов». Сейчас в Белокурихе строится санаторно-гостиничный комплекс на 220 номеров рядом с Радонолечебницей №1 — объектом культурного наследия региона.

«Для нас большая честь четвертый год подряд возглавлять рейтинг "ТОП-100 российских здравниц". Видим, как меняются запросы: сегодня гостям нужен хороший сервис, технологичная медицинская база, качественное питание»,— сообщил генеральный директор AZIMUT Hotels Максим Бродовский