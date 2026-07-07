Кредиторы рванули со старта

Ростовский арбитраж ввел наблюдение в отношении одной из крупнейших торговых компаний региона «Форте Хоум ГМБХ». Зафиксированы требования инициатора банкротства — «ББР Банка». В процедуру активно вступают и другие кредиторы с многомиллиардными требованиями. Часть из них суд уже принял к рассмотрению.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Арбитражный суд Ростовской области (АС РО) ввел процедуру наблюдения в отношении флагманской компании ростовского холдинга «Форте» — ООО «Форте Хоум ГМБХ». Он уже внес в третью очередь реестра 1 млрд руб. инициатора банкротства — «ББР Банка». Начали активно подавать аналогичные заявления и другие кредиторы. На данный момент суд принял к рассмотрению их требования почти на 26 млрд руб. Сведения об этом размещены в арбитражной картотеке.

Согласно данным СПАРК-Интерфакс, группа «Форте Хоум ГмбХ» представляет собой вертикально-интегрированный холдинг (бенефициар — Александр Денисов). ООО «Форте Хоум ГМБХ» владеет долями квалифицированного большинства в ООО «Фотре Тулс ГМБХ», ООО «Форте климат ГМБХ» (оптовая торгвля бытовыми и электроприборами), ООО «БЦ Форте» (управление недвижимостью), ООО «Форте авто ГМБХ” (перевозки), ООО «Форте Лоджистикс» (склады). Все «дочки» находятся в процедуре наблюдения. В 2025 году материнская компания показала выручку в 26,82 млрд руб., зафиксировав при этом убыток по году на 5,6 млрд руб. Отдельно в группу компаний данного бенефициара входит ООО «Форте пром ГМБХ» и ООО «Форте пром стил ГМБХ» (производство радиаторов), волгоградское ООО «Форте ТПН ГМБХ» (производство стальных труб и профилей).

Требования «ББР Банк» мотивированы неисполнением «Форте Хоум ГМБХ» обязательств по кредитному договору 2025 — в мае компания не смогла вернуть кредитной организации 1 млрд руб., ввиду чего банк обратился в суд.

Вместе с ним потребовал банкротства компании и «Московский кредитный банк». Суд принял к рассмотрению его требования на 6,8 млрд руб. Банк выявил сокращение на складах должника заложенных товарных остатков и попросил арестовать их. Но затем выяснилось, что сокращение не критично, и суд не стал принимать обеспечительные меры.

К рассмотрению АС РО также принял заявление Сбербанка о включении в реестр кредиторов требований на 7,6 млрд руб. и наделении его статусом залогового кредитора. Приняты к рассмотрению аналогичные заявления «ТБанка» (с требованиями на 5 млрд руб.), «Экспобанка» (1,9 млрд руб.), «Альфа-Банка» (4,6 млрд руб.)

Заявления от других кредиторов продолжают поступать. Среди них есть и требования, связанные с долгами по невыполненным обязательствам по цифровым финансовым активам (ЦФА).

В распоряжении «Ъ-Ростов» оказалось одно из таких заявлений, поданных физлицами. Как следует из документа, «Форте Хоум ГмбХ» является эмитентом этих ЦФА, удостоверяющих денежные требования, с доходностью 27% годовых, обеспеченные поручительствами дочерних компаний. Оператором ЦФА является «Альфа-Банк», который, кстати, сам тоже является и держателем цифровых активов этой фирмы. В заявлении говорится, что эмитент не выполнил свои обязательства и не погасил долг в срок.

В сентябре минувшего года компания допустила дефолт по выпуску ЦФА, якобы из 7,2 млрд руб. (16 выпусков) дефолт был допущен по шести на сумму свыше 3,2 млрд руб. По имеющимся сведениям, причиной невыплат стала блокировка счетов фирмы. В СМИ связывали эти проблемы с иском сочинской прокуратуры на сумму почти 0,9 млрд руб.

Вместе с тем, «Ведомости Юг» со ссылкой на представителей компании сообщали, что дивизионы ростовского холдинга не являются сторонами муниципальных контрактов или получателями бюджетных средств по ним. В «Фоте» изданию заявили, что считают иск к юрлицам, входящим в группу компаний, несправедливыми и необоснованными, и фактически «парализующими деятельность» холдинга.

Компания планировала погасить эти долги по ЦФА, но, судя по соответствующим заявлениям кредиторов, ей это не удалось.

На сайте холдинга опубликован релиз, в котором, обращаясь к инвесторам, холдинг заявляет о своем намерении рассчитаться в полном объеме по всем обязательствам.

«Руководством холдинга на постоянной основе ведется работа по согласованию с банками-кредиторами условий и возможности реструктуризации задолженности в форме мирового соглашения в рамках процедуры банкротства. Для нас важнейшим моментом является необходимость в полном объеме исполнить обязательства перед инвесторами. Но для соблюдения требований законодательства требования инвесторов также должны быть заявлены в рамках процедуры банкротства эмитента и поручителей», — отмечается в релизе.

В краснодарской юридической компании «Векави Групп», которая представляет в банкротном процессе интересы некоторых держателей ЦФА, «Ъ-Ростов» пояснили, что инвесторы изначально уведомлялись о том, что ЦФА являются высоко рискованным инструментом. «Эти риски были — и они реализовались. Сейчас инвесторы могут подать заявления в арбитражный суд и принять участие в деле о банкротстве. Конечно, учитывая многомиллиардные требования банков, вероятность возврата вложенных средств для держателей ЦФА видится достаточно призрачной, по крайней мере в полном объеме», — заявил изданию представитель юридической фирмы.

Михаил Волкодав