«Почта России» за два года доставила на Ставрополье около 400 посылок для школьников

«Почта России» за два года сотрудничества с НКО «Профи-центр» и всероссийским движением «Педагоги-волонтеры» доставила около 400 посылок с учебными материалами для детских домов, социально-реабилитационных центров и детей, которым требуется адресная поддержка. Помощь в рамках проекта получают школьники в 31 регионе, в том числе в Ставропольском крае.

Кроме учебных материалов, участникам программы ресурсной поддержки «Всё нужное» отправляют одежду, обувь, спортивный инвентарь и сувениры. Доставка этих отправлений осуществляется бесплатно.

Проект объединяет почтовую и образовательную поддержку. Директор по внешним коммуникациям «Почты России» Екатерина Куманина отметила, что доставка учебников и пособий дополняет работу педагогов-волонтеров, помогая устранить бытовые препятствия для школьников.

По словам директора АНО «Профи-центр» и основателя движения «Педагоги-волонтеры» Елены Сорокиной, участники проекта получают возможность заниматься с преподавателями вузов, школьными учителями и профильными специалистами независимо от места проживания и материального положения семьи. В позапрошлом учебном году, по данным организации, в вузы поступили 96,6% ее подопечных, окончивших 11-й класс.

«Профи-центр» сотрудничает со 130 детскими домами, социально-реабилитационными центрами для несовершеннолетних и профильными НКО, которые помогают детям и подросткам в трудной жизненной ситуации.

С начала нового учебного года организация принимает заявки от детей, которые занимались с педагогами-волонтерами в предыдущем учебном году. С 20 сентября заявки могут подавать новые благополучатели.

Движение «Педагоги-волонтеры» является флагманским проектом «Профи-центра». В нем участвуют более 4,1 тыс. человек из 89 регионов России и 46 стран мира. Волонтеры бесплатно консультируют школьников онлайн по учебным предметам, помогая им готовиться к занятиям, экзаменам и поступлению в колледжи и вузы.

Валерий Климов