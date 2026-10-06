Самарастат: средняя зарплата в регионе превысила 85 тысяч рублей

В Самарской области среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в июле 2026 года составила 85 871 рубль. Это на 8,4 % выше показателя июля прошлого года, сообщает Самарастат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

За январь–июль 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025-го года рост номинальной зарплаты в Самарской области составил 10,3 %. При этом реальная начисленная заработная плата, учитывающая инфляцию, в июле 2026 года в Самарской области составила лишь 100,4 % к уровню июля прошлого года, а за январь–июль — 102,4 %. Таким образом, фактический рост покупательной способности зарплат в Самарской области за год оказался на уровне десятых долей процента в месячном выражении.

Самые высокие доходы в июле в регионе получали работники сферы информации и связи — 116,3 тыс. рублей, финансовой и страховой деятельности — 116,1 тыс. рублей, а также добычи полезных ископаемых — 111,9 тыс. рублей. Обрабатывающие производства показали зарплату на уровне 107 тыс. рублей, профессиональная, научная и техническая деятельность — 106,1 тыс. рублей.

Ниже среднеобластного уровня оказались зарплаты в гостиничном и ресторанном бизнесе (58,6 тыс. рублей), административной деятельности (56,1 тыс. рублей) и сфере образования, где июльский показатель составил 44,7 тыс. рублей — резкое падение до 43,3 % от июньского уровня, что объясняется летним сезоном и невыплатой премиальных.

Год к году наиболее заметный номинальный рост зарплат в июле в Самарской области зафиксирован в гостиничном и ресторанном бизнесе (+18,2 %), строительстве (+15,2 %), водоснабжении и водоотведении (+14,3 %) и электроэнергетике (+12,3 %). Напротив, в образовании рост составил всего 5,4 %, а в культуре и спорте — 0,9 %.

По итогам января–июля 2026 года к среднеобластному уровню (82,5 тыс. рублей) ближе всего оказались зарплаты в транспортировке и хранении (103 %), электроэнергетике (104,4 %) и государственном управлении (96,7 %). Максимальное превышение зафиксировано в IT и связи (141,7 %) и финансах (133,7 %). Самые низкие относительные показатели — у административной деятельности (67,4 %) и гостиничного бизнеса (66,9 %).

Георгий Портнов