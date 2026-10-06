В Ярославской области четверых обвинили в хищении 3,7 млн рублей у ритейлера

Прокуратура Ярославской области направила в Ростовский районный суд уголовное дело в отношении четырех местных жителей в возрасте от 23 до 28 лет, обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, они похитили у крупного ритейлера бытовой техники более 3,7 млн руб., сообщает прокуратура региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

По версии следствия, организатором схемы был грузчик-экспедитор компании-перевозчика. При доставке бытовой техники покупатели передавали ему наличные либо переводили деньги на подконтрольные банковские карты. В специальном приложении он отмечал заказ как оплаченный безналичным способом и указывал данные банковских карт покупателей либо вымышленные реквизиты. В результате в информационной системе товар числился оплаченным.

Позже мужчина привлек к схеме еще троих грузчиков-экспедиторов. С июля 2023 года по март 2025 года они похитили деньги, переданные 92 покупателями, на общую сумму более 3,7 млн руб.

Четверым предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой, в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Уголовное дело расследовало УМВД России по Ярославской области. Максимальное наказание по этой статье — до десяти лет лишения свободы.

Виктория Самко