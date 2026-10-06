Россельхозцентр зафиксировал резкий рост популяции грызунов на Ставрополье

Мышевидные грызуны — преимущественно полёвка обыкновенная (Microtus arvalis) и полёвка общественная (Microtus socialis) — стали одной из главных угроз для аграрного сектора Ставропольского края в нынешнем сезоне. Благоприятные погодные условия 2026 года в сочетании с обильной кормовой базой создали исключительно комфортную среду для интенсивного воспроизводства этих вредителей. По данным мониторинга, проведенного сотрудниками Ставропольского филиала Россельхозцентра, обследования охватили почти 948,8 тыс. га, сообщила пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Заселенными грызунами оказались более 726,8 тыс. га. Средняя плотность жилых нор составила 15,5 единиц на гектар, однако в отдельных локациях этот показатель кратно превышает среднее значение. Очаги повышенной вредоносности выявлены в 17 муниципальных районах региона.

Природный цикл поведения грызунов усугубляет ситуацию: с наступлением осени животные традиционно мигрируют с мест постоянного обитания — пастбищ, лесозащитных полос, придорожных полос и участков со степной растительностью — непосредственно на поля, где появились всходы озимых культур. Молодые листья и стебли становятся основным объектом повреждения.

«Высокая скорость размножения мышевидных грызунов требует непрерывного контроля популяции. Мы усилили мониторинговые мероприятия на всей территории края, оперативно передавая актуальные данные сельхозпроизводителям — это позволяет им своевременно реагировать на нарастающую угрозу. Ставрополье располагает всем необходимым, чтобы дать отпор вредителям», — прокомментировала ситуацию руководитель Ставропольского филиала Россельхозцентра Ольга Кузнецова.

Аграриям региона уже предоставлены рекомендации по комплексу профилактических агротехнических мер. В частности, для сокращения кормовой базы вредителей предписывается уничтожение послеуборочных остатков и подавление сорной растительности на необрабатываемых землях и в местах скопления грызунов. Глубокая вспашка рассматривается как один из наиболее действенных агроприемов: она разрушает норовые системы, а также уничтожает как молодняк, так и взрослых особей.

В случаях, когда численность популяции преодолевает порог экономической вредоносности, вводятся химические методы борьбы. Пестицидные обработки уже проведены на площади 1,3 тыс. га в Грачевском и Буденновском районах.

Региональный Минсельхоз оказывает аграриям целевую поддержку за счет краевой казны: закуплено 12 тыс. литров препарата Изоцин БФК, МК (2 г/л), которого хватит для защитной обработки 240 тыс. га. Параллельно применяется приманочный метод с использованием родентицида на основе распаренного автоклавированного зерна собственного производства Ставропольского филиала Россельхозцентра. Приманка отличается высокой поедаемостью — полностью потребляется грызунами за 4–12 часов, при этом гибель животных наступает даже после однократного контакта с препаратом в течение 3–7 суток. Защитный эффект сохраняется на протяжении месяца и более.

Станислав Маслаков