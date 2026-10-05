Пострадавшие при пожаре в Кубринске подали более 400 заявлений на выплаты
В Кубринске Ярославской области пострадавшие при пожаре подали свыше 400 заявлений на выплаты. Первые 258 человек уже начали получать единовременную материальную помощь, сообщил губернатор Михаил Евраев.
Фото: Правительство Ярославской области
Комиссия по оценке имущественного ущерба продолжает работу. Уже выполнено более 500 заключений и подписаны соответствующие акты. Помощь предусмотрена по нескольким направлениям: единовременная материальная помощь, выплаты в связи с причинением вреда здоровью, средства семьям погибших, а в особых случаях — дополнительные выплаты.
Продолжаются восстановительные работы. В пострадавших домах закрыты окна и кровли, Фонд капитального ремонта завез материалы, началась замена перекрытий там, где это необходимо. В детском саду заменены окна, учреждение работает в штатном режиме. На других зданиях проведены замеры, изготавливаются стеклопакеты.
В Центре детского творчества в ближайшее время начнется косметический ремонт. Коммунальные службы очистили центральные улицы и завершают уборку во дворах.
«Ъ-Ярославль» сообщал, что в результате пожара и взрывов на предприятии по производству пиротехники в Кубринске погибли 14 человек, еще один человек пострадал и был госпитализирован.