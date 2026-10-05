Пострадавшие при пожаре в Кубринске подали более 400 заявлений на выплаты

В Кубринске Ярославской области пострадавшие при пожаре подали свыше 400 заявлений на выплаты. Первые 258 человек уже начали получать единовременную материальную помощь, сообщил губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Комиссия по оценке имущественного ущерба продолжает работу. Уже выполнено более 500 заключений и подписаны соответствующие акты. Помощь предусмотрена по нескольким направлениям: единовременная материальная помощь, выплаты в связи с причинением вреда здоровью, средства семьям погибших, а в особых случаях — дополнительные выплаты.

Продолжаются восстановительные работы. В пострадавших домах закрыты окна и кровли, Фонд капитального ремонта завез материалы, началась замена перекрытий там, где это необходимо. В детском саду заменены окна, учреждение работает в штатном режиме. На других зданиях проведены замеры, изготавливаются стеклопакеты.

В Центре детского творчества в ближайшее время начнется косметический ремонт. Коммунальные службы очистили центральные улицы и завершают уборку во дворах.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в результате пожара и взрывов на предприятии по производству пиротехники в Кубринске погибли 14 человек, еще один человек пострадал и был госпитализирован.

Антон Голицын