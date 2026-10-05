«Локомотив» обыграл «Ак Барс» в Казани

Ярославский «Локомотив» на выезде одержал победу над казанским «Ак Барсом» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу ярославцев. Для казанской команды это поражение стало вторым подряд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

Счет в первом периоде открыл Никита Кирьянов. Андрей Пустовой выиграл борьбу и сбросил шайбу партнеру, который точно бросил по воротам Тимура Билялова. После этого «Локомотив» имел еще несколько возможностей увеличить преимущество, но казанского вратаря выручали партнеры и штанга.

Во втором периоде команды обменивались атаками, однако голкиперы Даниил Исаев и Тимур Билялов не позволили соперникам отличиться. Ярославцы получили возможность сыграть в большинстве, но реализовать ее не смогли.

В начале третьего периода «Локомотив» забил второй гол. Артем Кузин завершил атаку после передач Даниила Тесанова и Марка Ульева. Для обоих хоккеистов эти результативные передачи стали первыми очками в сезоне.

Оставшееся время «Локомотив» контролировал игру и не позволил «Ак Барсу» вернуться в матч. Исаев отразил все броски и оформил 40-й в карьере «сухой» матч в КХЛ.

Антон Голицын