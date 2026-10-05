В Ярославской области создадут реестр потенциально опасных объектов после трагедии в Кубринске. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев на оперативном совещании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Евраев, «Макс» Фото: Михаил Евраев, «Макс»

«Поручил составить реестр потенциально опасных объектов. В него войдут места, где есть риск незаконного производства или привлечения сотрудников без официального трудоустройства. Это касается не только промышленных площадок, но и складов и других объектов, которые вызывают вопросы»,— сказал Евраев.

По его словам, после систематизации данных региональные власти будут инициировать проверки совместно с прокуратурой, МВД, МЧС и другими ведомствами.

Губернатор отметил, что за восемь месяцев 2026 года в регионе выявили почти 10 тыс. человек, работавших без официального оформления. Более 8,8 тыс. из них уже легализованы — это 90,6% от плана на год.

«Трагедия в Кубринске показала, что борьба с нелегальной занятостью может быть напрямую связана с безопасностью людей. Поэтому мы усиливаем контроль и будем добиваться, чтобы все производства работали официально и безопасно»,— заявил Михаил Евраев.

Виктория Самко