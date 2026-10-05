В Ростове бесшовную выделенную полосу для автобусов планируют создать до 2029 года

Власти Ростова-на-Дону планирует создать «бесшовную» выделенную полосу для общественного транспорта на пр. Ворошиловском. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин в своем Telegram-канале.

Работы будут синхронизированы с комплексным ремонтом магистрали, который должен завершиться в течение двух лет. Пр. Ворошиловский выбран пилотной зоной для нового стандарта благоустройства. Проект предусматривает упорядочивание парковочного пространства, замену инженерных сетей и приведение торговых объектов к единому архитектурному регламенту. Власти планируют проработать демонтаж препятствий для обособления автобусов.

Протяженность участка составляет 2,3 км. Создание непрерывной полосы призвано исключить задержки общественного транспорта на перекрестках.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал о переносе сроков организации четырех выделенных полос для общественного транспорта в Ростове. Согласно документу планирования пассажирских перевозок на 2026–2030 годы, работы запланированы на 2028–2029 годы.

Наталья Белоштейн