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Петербурженка получила два года колонии за нападение на сотрудницу полиции в метро

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга приговорил 18-летнюю Алину Анохину к двум годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима за хулиганство в метро. Об этом 5 октября сообщили в прокуратуре Петербурга.

В Петербурге 18-летнюю девушку приговорили к двум годам колонии за дебош в метро

В Петербурге 18-летнюю девушку приговорили к двум годам колонии за дебош в метро

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В Петербурге 18-летнюю девушку приговорили к двум годам колонии за дебош в метро

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Инцидент произошел 20 июля. По материалам дела, девушка находилась в состоянии алкогольного опьянения и нарушала общественный порядок в вагоне метро. Одна из пассажирок связалась с машинистом и попросила вызвать сотрудников полиции на ближайшую станцию.

Когда поезд остановился на станции «Площадь Александра Невского», Алина Анохина попыталась скрыться. При попытке остановить девушку она оказала сопротивление и ударила сотрудницу полиции ножом в предплечье.

Суд признал девушку виновной в хулиганстве и назначил ей два года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Матвей Николаев

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