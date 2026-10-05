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В Рыбинске начали подключать жилые дома к отоплению

Половина школ и детских садов в Рыбинске подключена к отоплению, сообщил глава города Дмитрий Рудаков. С 5 октября в городе начали запускать тепло в жилом фонде.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По информации «Яроблводоканала», котельные работают. Городские власти провели рабочее совещание с коммунальными организациями и управляющими компаниями, на котором потребовали ускорить подключение и синхронизировать графики. Пусконаладочные работы должны завершить до 15 октября.

Виктория Самко

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