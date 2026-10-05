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В аэропорту «Храброво» задержали разыскиваемого по делу о сексуальном насилии

В аэропорту «Храброво» в Калининградской области транспортная полиция задержала 24-летнего жителя одного из государств ближнего зарубежья, которого разыскивали по подозрению в насильственных действиях сексуального характера. Об этом сообщила пресс-служба Западного линейного управления МВД России на транспорте.

В аэропорту Калининграда задержали 24-летнего мужчину, находившегося в розыске

В аэропорту Калининграда задержали 24-летнего мужчину, находившегося в розыске

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

В аэропорту Калининграда задержали 24-летнего мужчину, находившегося в розыске

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

Молодого человека выявили сотрудники калининградской транспортной полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий. По данным ведомства, мужчина, предположительно, собирался покинуть Калининградскую область самолетом.

«Установлено, что 24-летний житель одного из государств ближнего зарубежья разыскивается по инициативе ОМВД России „Гурьевский“»,— уточнили в транспортной полиции.

Задержанного препроводили в специальное помещение, после чего передали инициаторам розыска.

Матвей Николаев

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