На двух развязках трассы «Кола» в Ленобласти по ночам перекроют съезды

На двух транспортных развязках трассы Р-21 «Кола» в Ленинградской области с 8 по 20 октября будут поочередно полностью перекрывать все съезды. Ограничения связаны с ремонтом дорожного покрытия и ликвидацией колейности, сообщили 5 октября в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Работы проведут на развязке на 40-м километре трассы в районе Ладожского моста и Кировска, а также на Синявинской развязке на 47-м километре.

Чтобы снизить влияние ремонта на движение, полные перекрытия съездов будут действовать только в ночное время — с 20:00 до 06:00. Днем автомобили смогут проезжать по отфрезерованному дорожному покрытию.

Матвей Николаев