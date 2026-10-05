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В Петербурге задержали гендиректора «Коломяжского» по делу о махинациях с дорожной солью

В Санкт-Петербурге задержали генерального директора АО «Коломяжское» и еще двух руководителей по уголовному делу о мошенничестве и превышении должностных полномочий. По версии следствия, фигуранты организовали поставку в солехранилища противогололедного материала, не соответствующего требованиям ГОСТ. Об этом 5 октября сообщили в ГСУ СК России по городу.

Гендиректор «Коломяжского» и еще двое фигурантов арестованы по делу о некачественной соли

Гендиректор «Коломяжского» и еще двое фигурантов арестованы по делу о некачественной соли

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Гендиректор «Коломяжского» и еще двое фигурантов арестованы по делу о некачественной соли

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Помимо гендиректора АО «Коломяжское», под следствием находятся генеральный директор другого общества и его заместитель.

По данным предварительного следствия, с сентября 2025 года по март 2026 года фигуранты организовали поставку в солехранилища противогололедного материала, не соответствующего требованиям ГОСТ. По версии следствия, схема была реализована по заниженной стоимости и привела к хищению не менее одгого миллиона рублей.

Следователи совместно с сотрудниками регионального УФСБ задержали подозреваемых. Суд по ходатайству следствия избрал всем троим меру пресечения в виде заключения под стражу.

Матвей Николаев

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