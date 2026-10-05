На TNF 2026 представили девять работ цифровых художников

Выставка цифрового искусства «Энергия перемен: цифра как новая реальность» вошла в программу Промышленно-энергетического форума TNF 2026, сообщили организаторы. В финальную экспозицию отобрали девять работ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба TNF Фото: Пресс-служба TNF

Всего на конкурс поступило более 50 заявок из 20 городов. В экспозиции представлены работы художников из Тюмени, Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ярославля и Краснодара.

Выставка посвящена влиянию цифровых технологий на сознание, эмоции и самоощущение человека. Среди ее тем — различия между физическим действием и возможностью его отмены в виртуальной среде, взаимодействие человека и алгоритма, а также трансформация цифровых форм.

Автор работы FIRE WALK WITH US Никита Колбовский отметил, что на таких площадках художникам интересно показывать работы людям, которые проектируют сложные структуры, развивают производства и управляют большими командами. Их взгляд, по его словам, может открыть то, чего художник не замечает сам. Колбовский исследует вычислительные методы и сложные системы, в частности выход их поведения за пределы первоначального замысла и привычных моделей. В таком диалоге он видит потенциал для совместных проектов художников и индустрии.

Куратор выставки Кристина Шилина заявила, что искусство не должно существовать только в музейных пространствах. По ее словам, выставочные интервенции позволяют современному искусству выходить к новой аудитории, в том числе к тем, кто раньше с ним не соприкасался. Поэтому присутствие выставки на форуме было важно в сочетании с арт-медиациями, отметила она.

По мнению арт-директора форума Ирины Моховой, искусство на деловых мероприятиях создает поле свободных интерпретаций и помогает участникам мыслить шире. Подобная выставка проходит на форуме второй раз. На TNF 2027, по словам Моховой, запланированы новые темы, пространства и художники.