Число пострадавших от укусов клещей жителей Удмуртии снизилось за год на 39%

12,5 тыс. жителей Удмуртии обратились в медорганизации после присасывания клещей за этот эпидемический сезон. Среди них — 2,5 тыс. детей. Год к году эти значения снизились на 39 и 38% соответственно, сообщили в управлении Роспотребнадзора по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В 2026 году лабораторно исследовали 9,6 тыс. клещей на наличие возбудителей клещевого вирусного энцефалита, из них 82 оказались положительными. Еще 9,3 тыс. клещей проверили на боррелиоз, положительный результат получили 2,8 тыс. исследования.

С начала эпидемического сезона в Удмуртии зарегистрирован 61 случай клещевого боррелиоза и 40 случаев клещевого вирусного энцефалита. Относительно 2025 года снижение на 20 и 18%.