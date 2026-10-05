В Кингисеппском районе ищут пропавшего на рыбалке 61-летнего мужчину

В Кингисеппском районе Ленинградской области ищут 61-летнего мужчину, который 3 октября отправился на рыбалку и перестал выходить на связь. Его лодку позднее обнаружили в районе деревни Логи, однако самого рыбака найти пока не удалось. Об этом сообщила пресс-служба ПСО «ЛизаАлерт Питер».

По данным 47news, пропавший — житель Ивангорода. Утром 3 октября он выехал на автомобиле с прицепом и направился на рыбалку. Около полудня мужчина сообщил, что едет к маяку, после чего перестал выходить на связь.

Поиски начались в деревне Тисколово. Спасатели обнаружили лодку пропавшего в районе деревни Логи. Работы осложняет то, что место поисков находится в приграничной зоне.

Согласно ориентировке, рост мужчины составляет около 180 см, телосложение нормальное. У него темно-русые волосы с сединой и серо-зеленые глаза. В день исчезновения он был одет в камуфляжный костюм и резиновые сапоги.

Матвей Николаев