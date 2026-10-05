В Петербурге и Ленобласти объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за усиления ветра. ГУ МЧС по Петербургу предупредило об ухудшении погодных условий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ГУ МЧС предупредило об ухудшении погоды в Петербурге и Ленобласти

Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ ГУ МЧС предупредило об ухудшении погоды в Петербурге и Ленобласти

Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», во вторник, 6 октября, в городе местами ожидаются порывы ветра до 20 м/с. По данным Гидрометцентра России, скорость ветра в Петербурге также может достигать 15–20 м/с.

Предупреждение о потенциально опасной погоде будет действовать в Петербурге с 04:00 6 октября до 06:00 7 октября. В Ленинградской области «желтый» уровень опасности из-за сильного ветра будет действовать в тот же период.

Матвей Николаев