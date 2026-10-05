Большинство ярославцев готовы к переезду ради карьерного роста

16% работающих жителей Ярославской области готовы переехать в другой город или регион ради карьерного роста без дополнительных условий. Еще 66% согласились бы на релокацию при значительном карьерном повышении, следует из исследования hh.ru и группы «Ренессанс Страхование».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Главным условием для переезда стало повышение зарплаты — его назвали 92% опрошенных. Для 64% важна возможность принять участие в профессионально интересном проекте, для 50% — более комфортная городская среда. Еще 42% респондентов привлекает более дешевое жилье, 31% — климат.

При этом 23% ярославцев постараются отказаться от предложения о переезде, а 9% готовы уволиться, если работодатель предложит им сменить город или регион.

Основным препятствием для релокации 63% респондентов назвали наличие собственного жилья. Еще 25% не хотят менять привычный круг общения и социальные связи. По 13% участников опроса опасаются потерять возможность удаленной работы на столичную компанию или текущий уровень дохода.

Наиболее склонны к переезду молодые специалисты: среди респондентов от 18 до 24 лет 28% готовы согласиться на релокацию без раздумий. Среди миллениалов таких 20%, среди опрошенных старше 45 лет — 22%.

Виктория Самко