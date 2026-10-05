Самарский театр драмы представил премьеру спектакля «Отцы и дети»

С октября в Самарском академическом театре драмы имени Максима Горького пройдут премьерные показы спектакля «Отцы и дети». Автором новой интерпретации тургеневского романа стал ирландский драматург Брайан Фрил. В своих пьесах он переосмысляет сюжеты русской классики, добавляя к ним последнюю несуществующую главу.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: dramtheatre.ru Фото: dramtheatre.ru

Так, в заключительном акте пьесы «Отцы и сыновья» от драматурга действие происходит через месяц после смерти главного героя — Евгения Базарова. Повседневная жизнь героев продолжается уже без Базарова, но атмосфера в усадьбе Кирсановых меняется.

Лауреат госпремии РФ в области театрального искусства Александр Баргман уже ставил «Отцов и детей» в новосибирском театре «Красный факел». Конфликт и борьбу поколений, согласно идее режиссера, возможно преодолеть лишь с помощью любви. При этом линия «отца» и «сына» в постановке освещается в том числе как библейский сюжет о Боге, всегда принимающем своих блудных детей.

Вместе с режиссером над премьерой работают художник Наталья Дружкова, художник по свету Денис Солнцев, хореограф Николай Реутов, художник-стилист Сергей Данишевский, композитор Анатолий Гонье.