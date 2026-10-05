Житель Зеленоградска погасил налоговый долг в 2,5 млн рублей после ареста счетов

Житель Зеленоградска погасил почти 2,5 млн рублей налоговой задолженности после того, как судебные приставы арестовали его счета и ограничили регистрационные действия с автомобилями и нежилым помещением. Об этом сообщила пресс-служба УФССП России по Калининградской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Житель Зеленоградска выплатил почти 2,5 млн рублей налоговой задолженности после ограничений

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Житель Зеленоградска выплатил почти 2,5 млн рублей налоговой задолженности после ограничений

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В отделение судебных приставов Зеленоградского района поступил исполнительный документ о взыскании с мужчины почти 2,5 млн рублей. В рамках исполнительного производства специалисты арестовали его банковские счета и запретили регистрационные действия с автомобилями Volkswagen Golf Plus 2010 года выпуска и Audi Q7 2014 года выпуска.

Кроме того, ограничения наложили на нежилое помещение площадью 1,6 тыс. кв. м на первом этаже многоквартирного дома в Калининграде.

После этого необходимая сумма поступила на депозитный счет отделения. Поскольку должник погасил задолженность в срок, установленный для добровольной оплаты, исполнительский сбор с него не взыскивался.

Полученные средства перечислили взыскателю. Они поступят в консолидированный бюджет государства. После этого ограничения со счетов и имущества должника будут сняты.

Матвей Николаев