ГК «КВС» согласовала концепцию будущего музея истории «Крестов»

Группа компаний «КВС» согласовала концепцию музея истории «Крестов», который разместится на всем подземном этаже луча креста №1. Об этом 5 октября сообщила пресс-служба компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В «Крестах» создадут музей истории комплекса с экспозицией о людях и системе СИЗО

Фото: ГК «КВС» В «Крестах» создадут музей истории комплекса с экспозицией о людях и системе СИЗО

Фото: ГК «КВС»

Экспозицию построят вокруг двух центральных тем — «Человек» и «Система». Первая будет посвящена судьбам людей, связанных с комплексом, а вторая расскажет об устройстве СИЗО, действующих правилах и повседневной жизни учреждения.

«Вместе они позволят показать комплекс не только как архитектурный объект, но и как пространство, в котором более ста лет складывались человеческие истории. В экспозиции будут представлены ключевые вехи истории страны и "Крестов". Документы, предметы быта сотрудников, заключённых и другие исторические свидетельства дополнят мультимедийные решения»,— уточнили в пресс-службе «КВС».

Матвей Николаев