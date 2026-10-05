Главу Росздравнадзора по Самарской области Анну Гомжину обвинили во взяточничестве

Руководитель Росздравнадзора по Самарской области Анна Гомжина арестована по обвинению во взяточничестве. Информацию подтвердили в региональном СУ СКР.

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Чиновнице предъявлено обвинение по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

По версии следствия, осенью 2026 года Анна Гомжина получила 800 тыс. руб. в качестве взятки за искажение результатов проверки организации, оказывающей косметологические услуги.

В отношении обвиняемой по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Пост главы территориального органа Росздравнадзора по Самарской области Анна Гомжина заняла в сентябре 2024 года. До этого она была руководителем управления разработки государственных программ и приоритетных проектов в сфере здравоохранения департамента реализации законодательства в сфере здравоохранения самарского минздрава.

Сабрина Самедова