В Каменногорске после столкновения двух большегрузов пострадал водитель

В Каменногорске Выборгского района Ленинградской области столкнулись два большегруза. В результате ДТП пострадал водитель одного из грузовиков, сообщили 5 октября в ГКУ «Леноблпожспас».

Авария произошла накануне в начале двенадцатого часа дня на Выборгском шоссе. По предварительным данным, грузовики Dongfeng и Scania столкнулись по касательной.

В кабине Scania оказался зажат водитель. Спасатели деблокировали мужчину и передали его медикам. Пострадавшего госпитализировали, степень тяжести его состояния уточняется.

Матвей Николаев