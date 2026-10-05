Петербург занял второе место в России по предлагаемым зарплатам учителей

Санкт-Петербург занял второе место среди российских регионов по уровню зарплат, которые работодатели предлагают учителям. В третьем квартале 2026 года среднее предложение составило 69 тыс. рублей в месяц, что на 10% больше, чем годом ранее, сообщили в пресс-службе платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Петербурге учителям в среднем предлагают 69 тыс. рублей в месяц

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ В Петербурге учителям в среднем предлагают 69 тыс. рублей в месяц

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Лидером по уровню предлагаемых зарплат стала Москва — 94,9 тыс. рублей в месяц. За год показатель вырос на 9%. На третьем месте оказался Дальневосточный федеральный округ, где учителям в среднем предлагали 66,5 тыс. рублей — на 15% больше прошлогоднего уровня.

В Центральном федеральном округе без учета Москвы средняя предлагаемая зарплата составила 55,1 тыс. рублей. На Урале показатель достиг 53,1 тыс. рублей, на Северо-Западе без Петербурга — 51,6 тыс. рублей.

В Южном федеральном округе учителям в среднем предлагали 50 тыс. рублей. Ниже этого уровня оказались предложения в Сибири — 49,7 тыс. рублей, на Северном Кавказе — 48,9 тыс. рублей и в Приволжском федеральном округе — 46 тыс. рублей.

Матвей Николаев