Создателя «Масяни» заочно приговорили к четырем годам колонии

Невский районный суд Санкт-Петербурга 5 октября признал создателя мультсериала «Масяня» Олега Куваева (иноагент) виновным в уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента (ст. 330.1 УК) и призывах к действиям против безопасности государства (ст.280.4 УК). Судья Александр Маврин заочно назначил художнику-мультипликатору наказание в виде лишения свободы на четыре года и один месяц в колонии общего режима и штраф, сообщили в пресс-службе судов. Также ему запретили публиковать что-либо в интернете в течение четырех лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Создателю "Масяни" Олегу Куваеву (признан в РФ иностранным агентом) вынесли приговор заочно

Фото: Михаил Разуваев / Коммерсантъ Создателю "Масяни" Олегу Куваеву (признан в РФ иностранным агентом) вынесли приговор заочно

Фото: Михаил Разуваев / Коммерсантъ

Поводом для уголовного дела стала 169-я серия мультфильма «Масяня», размещенная на YouTube в июле 2023 года. Правоохранительные органы сочли запись демонстрирующей идеологическую ненависть и вражду к действующей российской власти и должностным лицам. Сам фигурант, говорилось в материалах дела, также испытывает ненависть к спецоперации. Кроме того, в нем рекламируется проект, как отмечается в материалах дела, созданный при поддержке Минобороны Украины.

«В указанной видеозаписи содержатся публичные призывы к военнослужащим Вооруженных Сил Российской Федерации к сдаче в плен, дезертирству, неисполнению приказов военного начальства»,— говорится в сообщении пресс-службы судов.

Обвинение по статье об уклонении от обязанностей иноагента составили из-за административных протоколов об административном правонарушении по соответствующей статье КоАП. В частности, из-за непредставления сведений об источниках доходов. Всего за два года Невский районный суд девять раз штрафовал Куваева (иноагент) за непредставление отчета. Общая сумма штрафов составила 360 тысяч рублей.

Уголовное дело рассматривали в отсутствие обвиняемого. Сам создатель «Масяни» с 2006 года проживает за границей. В декабре 2023 года его признали иностранным агентом.

Константин Леньков