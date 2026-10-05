Разрешение на реконструкцию бассейна «Лазурный» продлили до июля 2027 года

Министерство строительства и ЖКХ Ярославской области продлило разрешение на реконструкцию бассейна «Лазурный» в Ярославле до 30 июля 2027 года. Документ был продлен 3 сентября, следует из данных о разрешении на строительство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Евраев, Telegram-канал Фото: Михаил Евраев, Telegram-канал

Реконструкция бассейна началась осенью 2024 года. В августе региональные власти сообщали, что строительные работы планируется завершить до конца 2026 года, после чего должен начаться этап пусконаладки. Открытие объекта намечалось на первый квартал 2027 года.

«Работы по реконструкции бассейна «Лазурный» и трамвайного путепровода идут хорошими темпами. Рассчитываем, что озвученные сроки будут соблюдены. Так, строительные работы на «Лазурном» планируем завершить до конца года и, после этапа пусконаладки, открыть объект в первом квартале 2027 года»,— прокомментировали в правительстве региона.

Подрядчиком выступает группа компаний «ЕКС». Ранее сообщалось, что стоимость реконструкции составляет около 1,2 млрд руб. В рамках работ обновляются несущие конструкции, кровля и инженерные коммуникации, усиливается чаша бассейна.

Виктория Самко