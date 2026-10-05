Песков не считает угрозой заявления о готовности РФ защищать Калининград ядерным арсеналом

Заявления России о готовности применить весь доступный арсенал вооружений в случае угрозы блокадой Калининградской области не являются угрозой. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в комментарии журналисту «Вестей» Павлу Зарубину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Песков заявил о готовности России использовать весь арсенал для защиты Калининграда

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Песков заявил о готовности России использовать весь арсенал для защиты Калининграда

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

«Говорили о том, что это регион России, и в случае какой-то угрозы, а мы слышали много заявлений горячих голов из Польши, из других стран, Россия будет использовать весь доступный ей арсенал вооружений. Это вовсе не угроза»,— отметил господин Песков.

Заявление пресс-секретаря стало продолжением серии заявлений российских властей о защите Калининградской области. В конце сентября посольства России в Лондоне и Брюсселе заявили, что в случае блокады региона Москва ответит всеми имеющимися средствами, не исключая ядерного оружия.

Посольство России в Брюсселе также опубликовало переданный НАТО неофициальный документ, в котором Москва предупредила о готовности использовать весь арсенал для защиты региона в случае попытки стран альянса изолировать Калининградскую область от остальной территории России.

1 октября президент Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что обещание России защищать Калининградскую область как свою территорию не является запугиванием других государств. По его словам, западные страны сами пытаются заниматься запугиванием.

Матвей Николаев